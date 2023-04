Kontrolle an der A8: Autokennzeichen hat keine Gültigkeit mehr

Die Polizei stoppt zwei Autofahrer, die mit einer ungültigen ausländischen Zulassung unterwegs sind. Weiterfahren durften die beiden nicht mehr.

Im Laufe des Donnerstagnachmittags hat die Verkehrspolizei Günzburg in ihrem Zuständigkeitsbereich auf der A8 zwei Autos festgestellt, die mit einer für das Bundesgebiet Deutschland ungültigen ausländischen Zulassung unterwegs waren. Im Bereich der Anschlussstelle Burgau bemerkten die Beamten bei einem 45-jährigen spanischen Staatsbürger an dessen Wagen ein spanisches Händlerkennzeichen. Dieses hatte er für die Überführung des Fahrzeuges von Deutschland nach Spanien angebracht.

Auto wurde in Frankreich erworben

Auf dem Rasthof Leipheim stellten die Beamten bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle fest, dass die am Auto angebrachten französischen Kennzeichen des 28-jährigen kosovarischen Staatsbürgers für Deutschland ebenfalls keine Gültigkeit mehr besaßen. Grund hierfür war, dass das Fahrzeug in Frankreich erworben worden war und die aktuelle Zulassung lediglich noch für kurze Zeit in Frankreich gültig war. Mit Überschreiten der Landesgrenze ins Bundesgebiet Deutschland war diese Gültigkeit somit erloschen. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)