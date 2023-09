Kontrolle an der A8: Duo hat gefälschte Dokumente bei sich

Ein Paar, das aus Serbien einreist, gerät bei Jettingen-Scheppach in eine Polizeikontrolle. Die zwei haben neben Fälschungen auch noch Betäubungsmittel bei sich.

Am Sonntagnachmittag haben Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg einen slowenischen Wagen an der A8 an der Rastanlage Burgauer See kontrolliert. Der 49-jährige serbische Fahrer und dessen 47-jährige bosnisch-herzegowinische Beifahrerin befanden sich auf der Einreise aus Serbien, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Fahnder bei beiden mehrere ausländische Dokumente.

Bei der genaueren Überprüfung von zwei mitgeführten Aufenthaltstiteln stellten sie fest, dass es sich dabei um Totalfälschungen handelte. Zudem entdeckten sie im Fahrzeug noch mehrere Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Die beiden Fälschungen sowie die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Polizei leitet Strafverfahren ein

Die zwei Reisenden mussten eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. Außerdem leiteten die Beamten wegen des Betäubungsmittel- und Urkundendeliktes ein Strafverfahren gegen beide ein. Nach Hinterlegung der Sicherheitsleistung konnte das Duo seine Reise fortsetzen.