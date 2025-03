Kontrolle auf der A8: Mann wird alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben am Sonntag ein Auto an der A8 bei Leipheim angehalten, nachdem der Fahrer auf einen Bordstein gefahren war. Wie die Polizei mitteilt, gab der Mann, ein 17-Jähriger aus der Ukraine, bei der Kontrolle zunächst falsche Personalien an. Über seinen Fingerabdruck konnten die Beamten seine Personalien schnell ermitteln. So stellten sie fest, dass er keinen Führerschein hat und schon mehrfach beim Fahren ohne Fahrerlaubnis angetroffen worden war.

Wie sich weiter zeigte, war das Auto gar nicht zugelassen und auch nicht versichert. Das angebrachte polnische Kennzeichen war für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Zu guter Letzt stellten die Fahnder Alkoholgeruch bei dem jungen Mann fest, was ein Alkoholtest bestätigte. Den 17-Jährigen erwarten jetzt Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Versicherungsschutz, beziehungsweise Zulassung, falsche Namensangabe und Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Kennzeichen stellte die Polizei sicher. (AZ)