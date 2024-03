Konzertabend in der Eberlin Mittelschule in Jettingen

Die Eberlin Mittelschule Jettingen bereitet sich für die Aufführung eines Musiktheaters vor. Die Grundschulen aus Jettingen-Scheppach und Burtenbach beteiligen sich.

Die Schulfamilie der Eberlin Mittelschule Jettingen hat es sich bereits zur Tradition gemacht, jährlich ein musikalisches Werk auf die Bühne zu bringen. So knüpfen die Schülerinnen und Schüler nun an das Musiktheater des vorherigen Jahres an und möchten dem Publikum beweisen, dass in der Schule immer noch der richtige Ton erklingt.

An zwei Konzertabenden stehen wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, die mit mitreißenden Liedern, klangvollen Soloeinlagen, akrobatische Tänze und schwungvollen Rhythmen begeistern werden.

Das Moderatorenteam „Eberlin Tones“ wird durch den Abend führen und das Publikum in einer „Live Radiosendung“ mitnehmen. Es sei schon mal verraten, dass dabei nicht immer alles nach Drehbuch verläuft.

Musik verbindet und macht uns zu Freunden. Unter diesem Motto steht das diesjährige Konzerterlebnis der Mittelschule. Daher haben sich die „großen Eberliner“ heuer die „Kleinen“ mit auf die Bühne geholt und erhalten am Mittwoch, 20. März Unterstützung durch die Grundschule Jettingen-Scheppach und am Donnerstag, 21. März durch die Grundschule Burtenbach.

Konzertbeginn ist an beiden Abenden jeweils um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle Jettingen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten für die beiden Konzertabende können von Montag bis Mittwoch zwischen 11 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 08225-307720 reserviert werden. (AZ)