Autobahnkontrolle: Dreimal ohne Fahrerlaubnis erwischt

Bei Verkehrskontrollen am Montag stellte die Verkehrspolizei Günzburg gleich dreimal fest, dass Fahrzeugführer ohne gültige oder ausreichende Fahrerlaubnis unterwegs waren.

Am Vormittag erkannte eine zivile Videostreife auf der A8 in Fahrtrichtung München ein österreichisches Auto mit Anhänger, das zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Anschlussstelle Burgau stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrer aus Österreich nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse BE war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich an, und die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt.

Am Abend ergab eine verdachtsunabhängige Kontrolle eines weiteren Autos an der Rastanlage Leipheim, dass gegen den 41-jährigen Fahrer ein aktuelles Fahrverbot bestand. Auch ihm untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot ein.

21-Jähriger ohne Führerschein auf der A8 unterwegs

Nur kurze Zeit später fiel den Zivilfahndern an derselben Rastanlage erneut ein verdächtiges bulgarisches Auto auf. Noch während der Fahrt tauschten Fahrer und Beifahrer die Plätze, offenbar in der Absicht zu verbergen, dass der eigentliche Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Kontrolle ergab, dass der 21-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Sein 25-jähriger Beifahrer, der den Platzwechsel vollzog, muss sich wegen Strafvereitelung verantworten. (AZ)