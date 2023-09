Liana Handlgruber für den pastoralen Dienst beauftragt

Als neue Mitarbeiterin für den pastoralen Dienst beauftragt Bischof Bertram Meier auch eine Bewohnerin aus Jettingen-Scheppach.

Bischof Bertram Meier wird am Samstag, 23. September, vier Pastoralreferentinnen, vier Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten und fünf Pfarrreferentinnen für den pastoralen Dienst im Bistum Augsburg beauftragen. Mit Liana Handlgruber aus Jettingen-Scheppach ist künftig eine Gemeindereferentin aus dem Landkreis Günzburg Günzburg vertreten. Die Aussendungsfeier beginnt um 9.30 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg.

Liana Handlgruber kommt aus Jettingen– Scheppach und ist Mutter von zwei Töchtern. Sie hat sich nach ihrem Lehramtsstudium in Deutsch und Katholische Theologie in den Dienst der Kirche rufen lassen und sich für die Ausbildung zur Gemeindereferentin entschieden. In der vierjährigen teilzeitbedingten Assistenzzeit konnte sie sich in der Pfarreiengemeinschaft Günzburg weiterentwickeln. So hat sie beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam und Ehrenamtlichen ein Konzept für die Durchführung der Firmvorbereitung entwickelt und dieses erfolgreich umgesetzt.

Neben der Firmvorbereitung unterrichtet sie an einer Grund- und Mittelschule, unterstützt die Kinderkirchen-Teams und ist Ansprechpartnerin für die Kindergärten innerhalb der Pfarreiengemeinschaft (PG). Zu ihrer großen Freude wird sie nach ihrer Aussendung weiterhin in der PG Günzburg sein und die Menschen auf ihrem (Glaubens)weg begleiten. (AZ)