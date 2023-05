Lkw-Fahrer baut betrunken Unfall in Scheppach

Mitten in der Nacht hat ein Lkw-Fahrer beim Rangieren auf dem Autobahnrastplatz einen anderen Lkw beschädigt. Der Fahrer war nicht nüchtern.

Auf dem Eurorastparkplatz in Scheppach hat am Donnerstag gegen 2.20 Uhr ein Fahrer mit seinem Lkw mit Auflieger rückwärts rangiert. Wie die Polizei Burgau berichtet, fuhr er gegen einen bereits geparkten Lkw mit litauischer Zulassung. Bei der Unfallaufnahme stellten die herbeigerufenen Beamten der Polizei Alkoholgeruch beim Unfallfahrer fest. Ein Test mit einem Atemkontrollgerät erbrachte einen Wert von knapp einem Promille. Deshalb ordneten die Polizisten beim Fahrer eine Blutentnahme an. Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung entließen die Beamten den Mann aus dem polizeilichen Gewahrsam. (AZ)