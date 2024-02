Lkw-Fahrer riskiert, dass seine Reifen auf der A8 platzen

Der Fahrer wurde an der A8 von der Verkehrspolizei kontrolliert: Ein Reifen war kaputt und der Mann hatte eine Blitzerwarnapp auf seinem Handy installiert.

Bei der Kontrolle eines ausländischen Lkw-Fahrers am Freitagmorgen haben die Polizeibeamten der Verkehrspolizei Günzburg gleich zwei Probleme festgestellt. Am Sattelanhänger war ein Reifen laut Einsatzbericht derart beschädigt, dass bereits die Karkasse sichtbar war. Der Reifen hätte während der Fahrt jederzeit platzen können. Im Führerhaus des 60-jährigen Lkw-Lenkers war das Smartphone "schon fast sichtbehindernd", wie die Beamten schildern, an der Frontscheibe montiert, das größere Problem dabei war jedoch, dass eine sogenannte "Blitzerwarnapp" geöffnet war. Das bloße Mitführen eines technischen Geräts, welches vor Verkehrsüberwachung warnt, ist bereits eine Ordnungswidrigkeit. Der Fahrer musste seine Fahrt bis zum Wechsel des defekten Reifens beenden. Nachdem er die App gelöscht und ein Bußgeld im unteren dreistelligen Bereich entrichtet hatte, wurde die Kontrolle beendet. (AZ)