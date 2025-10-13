Löschgruppenabzeichen bei der FFW Jettingen erfolgreich abgelegt

Vor Kurzem stellten sich zwei Gruppen der Feuerwehr Jettingen der Herausforderung des Löschgruppenabzeichens, beide Gruppen haben erfolgreich bestanden. Dabei mussten die Teams verschiedene Truppaufgaben bewältigen und einen vollständigen Löschgruppenaufbau absolvieren. Das Abzeichen trainiert die grundlegenden Tätigkeiten eines Brandeinsatzes, von Teamarbeit über Kommunikation bis hin zu sicherem, routiniertem Handeln. „Wir sind stolz auf die großartige Leistung unserer 18 Feuerwehrkammeradinnen und -kammeraden und bedanken uns bei den drei Schiedsrichter der Inspektion für die Abnahme sowie bei den Ausbildern für die hervorragende Vorbereitung und Unterstützung der beiden Kommandanten.“ Es wurden folgende Löschgruppenabzeichen abgelegt: zweimal bronze, sechsmal silber, zweimal gold, zweimal goldblau, fünfmal goldgrün und einmal goldrot.

