Jettingen-Scheppach

18:00 Uhr

Logistikhalle von Ludo Packt soll drei Meter höher werden als geplant

Plus Der Jettinger Gemeinderat hat keine Einwände gegen das Vorhaben. Anwohner äußern jedoch ihr Missfallen.

Von Peter Wieser

Mit dem Tagesordnungspunkt „Betriebserweiterung Ludo Packt – 2. Änderung“ ging es im Gemeinderat Jettingen-Scheppach erneut um den bereits in der Vergangenheit mehrfach behandelten Bebauungsplan hinsichtlich zweier Logistikhallen im westlichen Anschluss an die Bestandsgebäude des Jettinger Unternehmens. Für die im zweiten Bauabschnitt geplante Halle, nördlich an die bereits entstandene angrenzend, soll die maximal zulässige Gesamthöhe anstatt ursprünglich 13 nun 16 Meter betragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen