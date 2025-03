Mann fährt nach Haftentlassung ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Kontrolle am Dienstag an der A8 bei Jettingen-Scheppach hat die Polizei einen 32-jährigen Mann erwischt, der kurz nach seiner Haftentlassung ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Auto gefahren war. Laut Polizei kontrollierte eine Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg am Nachmittag an der Tank- und Rastanlage Burgauer See einen Pkw, der mit vier Personen besetzt war. Der Fahrer, ein 32-jähriger Ukrainer, übergab den Beamten ein Dokument, welches einen internationalen Führerschein darstellen sollte. Die Schleierfahnder erkannten, dass es sich dabei jedoch um ein sogenanntes Fantasiedokument handelte, das dann auch sofort beschlagnahmt wurde.

Der 32-Jährige saß bereits im Gefängnis wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Eine Überprüfung im Daten- und Fahndungsbestand ergab, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis hatte und kurz vor der Kontrolle von der Justizvollzugsanstalt aus der Haft entlassen wurde. Dort saß er wegen eines Delikts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch fahndeten mehrere Staatsanwaltschaften nach ihm wegen diversen Delikten, da er verzogen war, ohne seinen neuen Wohnort mitzuteilen. Den entsprechenden Staatsanwaltschaften wurde nun der aktuelle Wohnort übermittelt. Zudem eröffneten die Beamten gegen ihn ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung. Auf dem Beifahrersitz saß der Halter des Autos, ein 21-jähriger Ukrainer. Auch dieser wird nun als Beschuldigter geführt, da er seinem Verwandten den Pkw übergeben hatte, obwohl der keine Fahrerlaubnis besitzt. Letztlich durfte der Halter dann aber die Fahrt fortsetzen. (AZ)