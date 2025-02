Mann fährt zweimal mit Einkaufswagen gegen geparktes Auto und flüchtet

Eine Zeugin hat die Polizei auf eine Unfallflucht aufmerksam gemacht, die sich am Freitagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Jettingen-Scheppach ereignet hat. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Mann mit seinem Einkaufswagen zweimal gegen einen geparkten blauen Skoda stieß und einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachte. Es entstanden Lackkratzer an der vorderen Stoßstange und an der Fahrertür. Die Zeugin sprach den Mann daraufhin an. Dieser habe sich allerdings vom Unfallort entfernt. Seine Personalien hinterließ er nicht. Die Polizei verständigte er ebenfalls nicht. Die Zeugin sprach daraufhin die Besitzerin des Autos bei deren Rückkehr an und gab eine Beschreibung des Mannes sowie das Kennzeichen des Autos, mit dem der Mann davongefahren war, an. Beamte der Polizei Burgau konnten so den Unfallverursacher ermitteln. Er erhielt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

