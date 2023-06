Mann prallt in Stauende und verursacht große Schäden

Nachdem er in ein Stauende fuhr musste der Fahrer sowie eine weitere Person im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro.

Zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten und Verletzten ist es am Montagnachmittag auf der A8 gekommen. Am gestrigen Montagnachmittag war ein 56-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Jettingen-Scheppach erkannte der Fahrer nach Angaben der Polizei ein Stauende zu spät und fuhr in das Heck eines Pkw, welcher bereits den Warnblinker eingeschaltet hatte.

Durch den Aufprall wurde dieser Pkw auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Bei dem Zusammenprall wurden ein Insasse des Fahrzeuges mit Warnblinker und der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide Verletzten wurden in das Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

20.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf A8 bei Jettingen-Scheppach

Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls musste die Fahrbahn für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)