Mann schlägt junger Frau mit der Faust ins Gesicht

Am frühen Sonntagmorgen ist gegen 4.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in Jettingen-Scheppach gekommen. Zwei Personengruppen gerieten der Polizei zufolge in einen verbalen Streit. Plötzlich schlug ein 20-jähriger Mann einer 18-jährigen Frau unvermittelt und aus bislang unbekanntem Grund mit der Faust ins Gesicht. Die Frau erlitt dabei ein geschwollenes Auge, das laut Polizei vor Ort aber nicht behandlungsbedürftig war. Alle Personen waren alkoholisiert. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/9690-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

