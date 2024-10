Mehr als 250 Kaninchen in der Turnhalle: Jubiläum mit großer Kreisschau

Das weiche Fell der Kaninchen ist aber auch zu kuschelig und animiert zum Streicheln: Besonders junge Besucher der Kreisschau in der Jettinger Turnhalle werden das wieder bestätigen können. Dort werden am Samstag ab 9 Uhr mehr als 250 Tiere vom Kaninchenzuchtverein B 338 anlässlich seines 40-jährigen Bestehens präsentiert.

Sogar Prachtexemplare aus Polen werden dort ausgestellt, denn seit Anfang des Jahres gehören sechs Züchter aus dem Nachbarland zum Verein. Der wurde im März 1984 im Gasthaus Sonne gegründet und bekam bei der Kreisversammlung in Augsburg bei der Registrierung die Vereinsnummer B 338. Dem ersten Vorstand gehörten damals Friedrich Gastel, Werner Zillich, Adalbert Stocker, Peter Schlund, Helmut Lang und Wilhelm Schmid an. Später wurde der Zuchtverein mit einer Jugendgruppe ergänzt. Bereits im Gründungsjahr wurde in der Turnhalle eine Herbstversammlung des Kreisverbands durchgeführt, danach folgte eine Mindeltal-Jungtierschau und bis heute sieben Kreisschauen in Jettingen.

Mit Genehmigung der Gemeinde und Hilfe durch Mitglieder konnte auf dem Gelände der alten Kläranlage ein Vereinsheim errichtet werden. Seit dem Wechsel an der Spitze 1990 führt Hans Konrad aus Kammeltal-Hartberg inzwischen 34 Jahre die Geschicke des Kaninchenzuchtvereins. Er wird unterstützt von Zweitem Vorsitzenden Georg Hitzler (Villenbach), dem mit etwa 80 Tieren größten Züchter im Verein. Obwohl wie in vielen anderen Vereinen von Nachwuchsproblemen beeinträchtigt, freut sich Konrad doch über den Zugang von zwei Jungzüchtern und den polnischen Mitgliedern im Jubiläumsjahr. Während der vergangenen Jahre haben die Kaninchenzüchter immer wieder große Schauen mit in der Spitze über 500 Tieren durchgeführt, außerdem sehr erfolgreich an regionalen und bundesweiten Ausstellungen mit Titeln wie Bezirks- und Landesmeister, Bundessieger, Europa- und Jugendeuropameister teilgenommen. Weitere regelmäßig organisierte und zumeist gut besuchte Veranstaltungen sind Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, Winterwanderungen sowie ein mehrtägiger Hüttenaufenthalt. Zur Jubiläums-Kreisschau an diesem Samstag, 2. November, die unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Christoph Böhm steht, werden in der Turnhalle mehr als 250 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge gezeigt, für musikalische Unterhaltung sorgt das Trio des singenden Biobauers Krimbacher.