23-Jähriger rast nach Beziehungsaus in den Gegenverkehr

Plus Am Landgericht Memmingen wurde ein junger Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er hatte bei Jettingen-Scheppach wohl absichtlich einen Unfall verursacht.

Ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß in Jettingen-Scheppach im August vergangenen Jahres hat jetzt ein juristisches Nachspiel. Ein 23-Jähriger muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Memminger Landgericht verantworten. Er soll den verheerenden Crash mit drei Schwerverletzten vorsätzlich verursacht haben, nachdem er Streit mit seinem Lebenspartner hatte. Für dieses Fahrmanöver droht dem Angeklagten bei einem Schuldspruch eine langjährige Haftstrafe.