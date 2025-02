Metzgerei-Einbruch: Täter verursacht hohen Schaden

Der Einbrecher, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Metzgerei in Jettingen-Scheppach eingestiegen war, hat einen erheblichen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, entwendete der Dieb knapp 7000 Euro Bargeld. Zudem richtete er einen Schaden von circa 25.000 Euro an. Der Mann hatte die Eingangstüre aufgehebelt und in dem Geschäft in der Siemensstraße zwei Automaten aufgebrochen. Die Polizei konnte bislang keine Auskunft dazu geben, ob es eine Verbindung zu den Einbrüchen gibt, die in derselben Nacht in Burgau begangen wurden. Hinweise nehmen die Beamten in Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)

