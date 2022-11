Jettingen-Scheppach

10:28 Uhr

Mit neuen unbezahlten Schuhen aus dem Laden marschiert

Ein junger Kunde ist in einem Bekleidungsgeschäft in Jettingen-Scheppach mit neuen Schuhen herausspaziert, ohne diese zu bezahlen.

Ein Kunde deckt sich in einem Geschäft in Jettingen-Scheppach mit Schuhen ein und lässt seine abgetragenen in der Umkleidekabine zurück.

Ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in Jettingen-Scheppach hat am Samstagmittag einen jungen Kunden bemerkt, der sich auffällig verhielt. Als der 29-Jährige die Umkleidekabine verlassen hatte, entdeckte der Mitarbeiter einen in der Umkleidekabine abgestellten Schuhkarton. Wie die Polizei berichtet, befanden sich darin die abgetragenen Schuhe des Mannes. Die neuen unbezahlten Schuhe im Wert von 83,99 Euro hatte dieser offensichtlich an. Der Mitarbeiter konnte den Kunden auf dem Parkplatz vor dem Bekleidungsgeschäft abfangen. Die örtliche Polizei wurde verständigt. Der Kunde bezahlte im Anschluss die Ware bar. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls und bekam Hausverbot. (AZ)

