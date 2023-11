Mit Schichtdessert und Nussprinten schafft sie es ins "Zuckerguss"-Magazin

Andrea Drey aus Jettingen ist mit zwei Rezepten im neuen Zuckerguss vertreten. Sie kocht auch gerne – damit hat sie es schon ins Fernsehen geschafft.

Andrea Drey wohnt in Jettingen und liebt das Backen. Und das Kochen. Und auch alles andere, das gutes Essen hervorbringt. Mit ihren Kochkünsten, die ihr wie das Backen "in die Wiege gelegt wurden", wie die 37-Jährige sagt, schaffte sie es im vergangenen Jahr schon ins Rezeptbuch Schwaben kocht. Als dann wieder für das Zuckerguss-Magazin aufgerufen wurde, hat sie zwei Backrezepte eingereicht – und beide sind jetzt Teil der neuesten Ausgabe. Dass sie sowohl mit dem Kochen als auch dem Backen aufgewachsen ist, dafür gibt es eine logische Erklärung.

Das „Zuckerguss 28" enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Schokomandel-Tannenzapfen, Amarettini-Lebkuchen-Schnitten, Pistazien-Nussecken oder Bratapfelpastetchen, dieses Mal dreht sich wieder alles um winter- und weihnachtliche Leckereien. Von Torten, über Plätzchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

"Mein Papa war Meisterkoch", erzählt sie stolz, "und meine Mama und Oma haben schon immer gebacken." Sie lernte also schon von klein auf, wie gutes Essen schmecken kann. Hauptberuflich arbeitet die Hobbyköchin und -konditorin im Bereich betreutes Wohnen in Augsburg, ein großer Teil ihrer Freizeit findet in der Küche statt. Ihr Schichtdessert mit dem Namen "Gewürzzauber" hat sie eigens für das Magazin kreiert. Ein Kuchenbodenrezept hatte sie bereits, aber: "Das war furchtbar." Deshalb wandelte sie es kurzerhand ab. "Jetzt ist es eine Art Gewürzboden." Dazu werden Kirschen abgegossen, dann mit Kardamom und Zimt aromatisiert. Aber: "Keine Lebkuchenmischung", warnt sie. Sonst werde der Geschmack zu intensiv.

Das Nussprintenrezept der Jettingerin stammt aus einem alten Kochbuch

Die Nussprinten, ihr zweites Zuckerguss-Rezept, stammten größtenteils aus einem sehr alten Kochbuch, sagt sie. Der Grund: "Es gibt sonst eigentlich keine guten Printenrezepte", ist Drey überzeugt. Viele seien zu süß, die aus dem Supermarkt meist voller Chemie. Sie verwendet am liebsten Zutaten aus dem heimischen Garten, den ihre Mutter mit vollem Eifer bewirtschaftet. Da gibt es auch oft Außergewöhnliches wie Kiwibeeren oder das Wurzelgemüse Topinambur. Erstere verbackt sie gerne, denn "die sind kleiner, aber auch süßer als eine normale Kiwi".

Das Backrezept, das von Freunden und Familie meist für die unterschiedlichsten Anlässe geordert wird, ist übrigens ihr Holunderblütenkuchen. Jetzt will die Jettingerin allerdings auch wieder mehr kochen. Mit ihrem Kochtalent war Drey schon in der Fernsehsendung "Vronis Lieblingsschmankerl" des Bayerischen Rundfunks zu Gast. Als Nächstes plant sie, im Gaumengaudi-Heft zu erscheinen – dem Nachfolgemagazin von Schwaben kocht.