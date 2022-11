Mitarbeiter stiehlt über 60 elektronische Geräte bei seinem Arbeitgeber

Eine Diebstahlserie in einer Firma in Jettingen ist geklärt. Bei einer Durchsuchung beim Tatverdächtigen wurden Waren in Höhe von 28.000 Euro gefunden.

Nach umfangreichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der geschädigten Firma konnte eine Diebstahlserie in einem Unternehmen für IT-Dienstleistungen in Jettingen geklärt werden. Der Belegschaft war aufgefallen, dass an einer Stelle in der Versandhalle immer wieder leere Verpackungen von elektronischen Geräten abgelegt wurden. Das berichtet die Polizei Burgau.

Der tatverdächtige Mann lebt in Augsburg

Über zunächst interne Ermittlungen konnte ein Mitarbeiter einer Fremdfirma ausgemacht werden. Die daraufhin verständigten Beamten der Polizeiinspektion konnten den Mann am Arbeitsplatz antreffen. Bei der Vernehmung des Tatverdächtigen erhärtete sich der Verdacht, dass er seit geraumer Zeit immer wieder elektronische Geräte entwendete und mit nach Hause nahm. Deshalb wurde noch am selben Tag des Antreffens des Mannes ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung in Augsburg erwirkt. Dort wurden mehr als 60 Artikel im Wert von etwa 28.000 Euro aufgefunden und sichergestellt. Die Mehrzahl der Geräte stammte vom Arbeitsplatz des IT-Dienstleisters. (AZ)