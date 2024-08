Mofa gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

Am Bahnhof Jettingen-Scheppach haben Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Mofa gestohlen. Das blaue Fahrzeug der Marke „Luxxon“ wurde nach Angaben der Polizei am Montag auf einer Wiese zwischen dem Bahnhof und dem Alfred-Delp-Weg aufgefunden. Die Täter hatten es unterhalb der Lenkstange aufgebrochen und schlossen es kurz.

Zeugenhinweise bitte unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)