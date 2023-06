Motorroller und Fahrrad in Jettingen gestohlen: Duo ist der Polizei bekannt

Zwei junge Männer entwenden erst einen Motorroller, dann ein Fahrrad und stellen beide nahe ihrer Wohnung ab. Bei der Polizei sind die beiden keine Unbekannten.

In der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag ist in der Krankenhausstraße in Jettingen-Scheppach ein Motorroller entwendet worden. Der Diebstahl gegen einen zunächst unbekannten Täter wurde am Dienstagmorgen bei der Polizei in Burgau angezeigt. Beamte fanden den Roller kurze Zeit später in der Johann-Ernst-Eberlin-Straße.

Die beiden amtsbekannten 21 Jahre alten Tatverdächtigen traf die Polizei in einer naheliegenden Wohnung an. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass die beiden jungen Männer nach dem Diebstahl des Mopeds noch ein Fahrrad am Jettinger Bahnhof entwendet und dieses ebenfalls zur Wohnung nach Jettingen gebracht hatten. Beide Tatverdächtigen gaben die Straftaten zu. (AZ)