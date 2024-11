Das Verdienstkreuz am Bande geht an Hans Reichhart senior

Innenminister Joachim Herrmann hat im Rahmen einer Feierstunde das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den ehemaligen Ersten Bürgermeister der Gemeinde Jettingen-Scheppach und Altbürgermeister Hans Reichhart ausgehändigt. Zur Feierstunde nach München ist Reichhart mit seiner Ehefrau sowie seinen beiden Kindern mit Familien gefahren. Auch seine Enkelkinder durften dabei sein, als der Opa die Auszeichnung verliehen bekam. Der Verdienstorden der Bundesrepublik wird an in- und ausländische Personen für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, zum Beispiel auch Verdienste aus dem sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich, verliehen.

Seit über fünf Jahrzehnten engagiert sich Reichhart auf kommunaler Ebene für das Wohl der Mitmenschen. Sein ehrenamtliches Engagement begann bereits im Jahr 1972 als 1. Vorsitzender der Jungen Union des Ortsverbandes Jettingen-Scheppach. 2002 wurde er zum Ersten Bürgermeister des Marktes Jettingen-Scheppach gewählt und übte dieses Amt mit Hingabe 18 Jahre lang aus. „Im Mittelpunkt Ihrer politischen Arbeit stand und steht der Einsatz für den ländlichen Raum. Diesen zu stärken und den Menschen vor Ort Perspektiven zu eröffnen, liegt Ihnen sehr am Herzen. Dank Ihrer hartnäckigen Detailarbeit, Ihres hohen Verhandlungsgeschicks, Ihres außerordentlichen persönlichen Engagements und Ihrer herausragenden wirtschaftlichen Kompetenz gelten Sie inzwischen als „Vater des Gewerbegebietes“ Scheppach-West“, sagte Innenminister Joachim Herrmann bei seiner Laudatio am Mittwochabend.

Mit viel beim Herzblut als Vorsitzender des BRK im Kreis Günzburg aktiv

Lebenswichtige Infrastruktur sei dem Altbürgermeister auch in seinem internationalen sozialen Engagement wichtig. So habe er sich in Afrika erfolgreich für den Aufbau einer funktionierenden Wasserversorgung, insbesondere für den Zugang der Bevölkerung zu sauberem Trinkwasser, eingesetzt.

Icon Vergrößern Reichhart und Herrmann bei der Übergabe des Verdienstordens in München. Foto: Bayerisches Innenministerium Icon Schließen Schließen Reichhart und Herrmann bei der Übergabe des Verdienstordens in München. Foto: Bayerisches Innenministerium

Mit Herzblut, Kompetenz und großer Motivation setze sich Reichhart für die Belange des Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ein. Die Einrichtung einer Rettungswache in Jettingen-Scheppach sei laut Herrmann wesentlich ihm mitzuverdanken. „Es war Ihnen schon immer wichtig, in den verschiedenen Gremien und Institutionen nicht nur Mitglied zu sein, sondern sich auch engagiert einzubringen. Ob nun in den örtlichen Vereinen oder in der Kommunalpolitik, Ihre ehrenamtliche Tätigkeit ist sowohl lokal als auch überregional in allen Bereichen beispielhaft.“

Für den Jettinger selbst ist die Auszeichnung nichts Alltägliches: „Ich habe mich gefreut, die Ehrung in Dankbarkeit, aber auch in Demut angenommen“, erzählt er am Tag nach der Verleihung im Gespräch mit unserer Redaktion. Er sehe darin eine Verpflichtung und nehme diese Ehrung auch für „die vielen Menschen entgegen, die mich unterstützt haben, wie Mitarbeiter, Ehrenamtliche, die vielen engagierten Unternehmer in der Region und natürlich die Familie.“ Er denke auch an diejenigen, die ihn in schweren Zeiten unterstützt haben. Wenn man die Leute mitnehme, bekomme man viel zurück, so seine Einstellung nach vielen Jahren kommunalem Engagement, auch bei schwierigen Themen wie etwa dem Bahnprojekt Ulm-Augsburg. „Man muss sich Zeit nehmen füreinander“, appelliert der Altbürgermeister. Als die Mitteilung des Innenministers eintraf, sei er überrascht gewesen: „Ich habe mich aber auch gefragt, werde ich dieser Auszeichnung gerecht?“ Ihm sei es immer eine Ehre gewesen, den Mitbürgern zu dienen. „Der Zusammenhalt gibt Kraft.“ (mit AZ)