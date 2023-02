Jettingen-Scheppach

17:45 Uhr

Nach Wasserrohrbruch: Anwohner bezeichnet Bauhof als "Katastrophe"

Plus Im Rieder Weg ist kürzlich ein Rohr gebrochen. Anlieger fragen sich, warum der Schaden erst Tage später behoben wurde. Der Jettinger Bürgermeister weist Kritik zurück.

Von Heike Schreiber

Von einer "Sauerei" spricht der Jettinger und zeigt zum Beweis ein kurzes Video, das er gedreht hat. Der Anwohner des Rieder Wegs, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, spricht einen Wasserrohrbruch an, der kürzlich in seiner Straße passiert ist. Obwohl er und andere Betroffene die Gemeinde und den Wasserwart sofort informiert hätten, sei der Schaden nicht sofort behoben worden. Man habe Warnschilder aufgestellt, während das Wasser munter ein Wochenende lang "wie aus einem Brunnen gesprudelt" sei. Es ärgere ihn, dass die Bürger dafür aufkommen müssten, weil in seinen Augen "schlafmützig" mit dem Fall umgegangen worden sei. Bürgermeister Christoph Böhm will diese Vorwürfe nicht unkommentiert lassen.

