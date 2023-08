Nach Zeugenaufruf stellt sich ein Täter bei der Polizei Burgau

Am Donnerstag kam es zu einer Körpverletzung in Scheppach, als ein Autofahrer einen Radfahrer stoppte und ihn verletzte. Nun ist der Fall geklärt.

Der Täter einer Körperverletzung, die sich am Donnerstag in Scheppach ereignete, ist ermittelt. Nachdem unsere Zeitung über den Vorfall in der Messerschmittstraße in Scheppach berichtet hatte, meldete sich ein weiterer Radfahrer als Zeuge bei der Polizeiinspektion Burgau.

Dieser bestätigte, dass am Donnerstag ein zunächst unbekannter Autofahrer aus seinem Fahrzeug ausstieg, einen 33-jährigen Radfahrer stoppte und ihn an Hals und Schulter verletzte. Dies hatte der Zeuge aus nächster Nähe beobachtet. Auch der Täter meldete sich mit seiner Beifahrerin bei der Polizei Burgau. Der 30-Jährige räumte den Tathergang ein. (AZ)