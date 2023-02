Jettingen-Scheppach

18:22 Uhr

Narren nehmen Rathaus in Jettingen als letzte Verwaltungsbastion ein

Burkhardia Noch ein Schwenk mit der Burkhardia-Fahne, bevor Bürgermeister Christoph Böhm das gute Stück bis Aschermittwoch an die Fastnachter übergibt.

Plus Mit Petra Müller, der Präsidentin der Närrischen Europäischen Gemeinschaft, kam hoher Besuch zur Fahnenübergabe ans Jettinger Rathaus. Sie gratulierte zum 375. Geburtstag.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

High Noon in Jettingen: Pünktlich um 12 Uhr mittags am Faschingssonntag war es so weit, das Komitee der Burkhardia zog mitsamt Fähnrichen, Trommler und Hanswurst, begleitet von Musikanten und Feuerwehr, auf den alten Rathausplatz, um die letzte noch nicht erstürmte Verwaltungsbastion im Landkreis einzunehmen. Doch bevor die traditionelle Fahnenübergabe mit närrischen Reden und „Narrade juhu“-Rufen startete, durfte ein Ehrengast ans Mikrofon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen