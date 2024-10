Neuer Kreisverkehr bei Jettingen-Scheppach wird eine Woche später als geplant fertig

Die für Ende Oktober angekündigte Freigabe des neu gebauten Kreisverkehrsplatzes an der sogenannten Schönenberger Kreuzung sowie der sanierten Ortsumfahrung von Jettingen-Scheppach verzögert sich um rund eine Woche. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach jetzt mit. Beides soll nun am Freitagnachmittag, 8. November, für den Verkehr freigegeben werden.

Die Arbeiten sind in den vergangen dreieinhalb Wochen der Vollsperrung weit vorangeschritten, sodass sich der neue Kreisel und die sanierte Fahrbahn der Ortsumfahrung schon deutlich abzeichnen. Bis zur verkehrssicheren Freigabe stehen allerdings noch einige Arbeiten an. Zum einen müssen umfangreiche Arbeiten der Straßenausstattung, sprich Beschilderung, Schutzplanken, Markierungen und Leitpfosten, sowie an den Fahrbahnbanketten und Pflasterarbeiten fertiggestellt werden. Zum anderen sind nach den Herbstferien noch Sanierungsarbeiten an den beiden im Baustellenbereich liegenden Bauwerken, der Mindelbrücke und der Radwegunterführung, notwendig.

Planmäßige Fertigstellung des Kreuzungsumbaus ist Ende November

Die Gesamtfertigstellung des Kreuzungsumbaus mitsamt der untergeordneten Anschlussäste Richtung Jettingen und Schönenberg ist laut Staatlichem Bauamt weiterhin bis Ende November geplant. Dann soll auch die Erneuerung der Mindeltalstraße in Schönenberg sowie die provisorische Umfahrung der hochwassergeschädigten Krebsgrabenbrücke abgeschlossen sein. Die ausgeschilderten Umleitungen bleiben bis dahin bestehen. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden weiterhin um Geduld gebeten. (AZ)