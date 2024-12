Neueröffnungen und Schließungen: Das tut sich bei den Outlets

Bei den Outlets in Jettingen-Scheppach ist momentan einiges los. In dieser Woche soll dort eine Neueröffnung gefeiert werden. Nachdem zwei Modemarken aus den Outlets verschwunden sind, ziehen nun zwei neue Herrenbekleidungsgeschäfte dort ein. Und auch bestehende Stores haben die Flächen untereinander gewechselt, erklärt Ralf Schröder, verantwortlich für das operative Management der Outlets und der Werbegemeinschaft. Ein Geschäft vermisst die Kundschaft bereits, weiß Schröder. Das alles ändert sich in Jettingen-Scheppach.

