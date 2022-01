Jettingen-Scheppach

vor 22 Min.

Zu massiv? Jettingen-Scheppach diskutiert über Plan für Mehrfamilienhaus

Mit mehreren Projekten für Mehrfamilienhäuser musste sich der Bauausschuss Jettingen-Scheppach in seiner jüngsten Sitzung befassen.

Plus Immer wieder ballen sich in Jettingen-Scheppach die Vorhaben für neue Häuser mit vielen Wohneinheiten. Ein Projekt hat der Bauausschuss jetzt erneut abgelehnt.

Von Heike Schreiber

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach scheint ein guter Ort zum Neubau von Mehrfamilienhäusern zu sein. Immer wieder suchen sich Investoren den Standort an der A8 aus. Zum wiederholten Mal musste sich der Bau- und Umweltausschuss Jettingen-Scheppach in seiner jüngsten Sitzung mit mehreren Bauanträgen und -voranfragen befassen. Aus Sicht von Bürgermeister Christoph Böhm sei es "grundsätzlich zu begrüßen", dass leere Grundstücke sinnvoll genutzt würden und Bauplatz entstehe, der allerorten Mangelware sei. "Aber die Projekte sollten verträglich mit der Gemeinde sein." Weil das bei einem Antrag für einen Neubau mit acht Wohneinheiten in Scheppach auch nach einer Überarbeitung der Pläne nicht der Fall ist, lehnte das Gremium das Vorhaben zum zweiten Mal ab.

