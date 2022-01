Ohne Fahrerlaubnis und viel zu schnell mit Elektroroller unterwegs

Ein 30-Jähriger wird mit seinem E-Scooter von der Polizei in Jettingen-Scheppach gestoppt. Bei der Kontrolle fällt den Beamten etwas auf.

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach einen E-Scooter kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer war mit dem Elektroroller auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Als die Beamten den E-Scooter überprüften, stellte sich heraus, dass mit diesem eine Höchstgeschwindigkeit von über 40 Stundenkilometern gefahren werden konnte.

Der Scooter war für diese Geschwindigkeit aber nicht versichert. Zudem hätte der Fahrer eine Fahrerlaubnis vorweisen müssen, die er nicht hatte. (AZ)