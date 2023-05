Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und per Haftbefehl gesucht

Ein europäischer Haftbefehl liegt gegen einen 44-jährigen Tschechen vor, der am Wochenende auf der A8 kontrolliert worden ist.

Ohne Fahrerlaubnis war von Samstag auf Sonntag ein 44-jähriger Tscheche auf der A8 in Richtung München unterwegs. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg stoppten den Wagen mit ausländischer Zulassung, um diesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde bekannt, dass die Fahrerlaubnis des 44-Jährigen durch die ausgebende Stelle aberkannt worden war. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Mann zudem unter Drogeneinfluss stand und ordneten daher eine Blutentnahme an. Beim Abgleich der Personalien des Fahrers wurde bekannt, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl aufgrund Eigentumsdelikten vorlag. Er wurde daher vor Ort verhaftet und befindet sich aktuell in Polizeiarrest. Eine Entscheidung des zuständigen Gerichts über eine mögliche Auslieferung steht aus. (AZ)