Ohne Führerschein und mit verrostetem Lkw unterwegs

Am Freitagmittag ist ein Lkw durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität an der Tank- und Rastanlage Burgauer See einer Mautkontrolle unterzogen worden. Der 57-jährige Fahrer konnte laut Polizeibericht lediglich die Fahrerlaubnisklasse C1 vorzeigen. Da er für den 18-Tonner jedoch die Fahrerlaubnisklasse C benötigt hätte, wurde eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hinzugezogen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten zudem fest, dass sich der Lastwagen in keinem verkehrssicheren Zustand befand.

Mehrere Stellen waren so stark korrodiert, dass teils nur noch Fragmente von Metallteilen vorhanden waren. Auch an der Unterseite des Dieseltanks befand sich eine stark korrodierte Fläche, bei der bereits ein Leck erkennbar war. Die Feuerwehr Burgau musste zum Abpumpen von etwa 200 Litern Diesel sowie zum Abbinden des bereits ausgelaufenen Kraftstoffs hinzugerufen werden. Die Weiterfahrt des 57-Jährigen wurde unterbunden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)