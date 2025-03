Plötzlicher Fahrstreifenwechsel auf der A8 führt zu Auffahrunfall

Weil ein 37-jähriger Mann aus bislang unbekanntem Grund mit seinem Pkw vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, kam es am Montagmittag auf der A8 in Richtung Stuttgart, Höhe Jettingen-Scheppach, zu einem Auffahrunfall. Das berichtet die Polizei. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender 62-jähriger Mann konnte nicht mehr abbremsen und fuhr dem wechselnden Pkw hinten links auf. Durch den Aufprall schleuderte er nach links in die Betongleitwand und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Mann leicht an der Hand verletzt. Zur Absicherung der Unfallstelle wurden die Feuerwehren Burgau und Zusmarshausen alarmiert. Diese sperrten bis zur Bergung des havarierten Pkw und zur Fahrbahnreinigung den linken und mittleren Fahrstreifen der A8. Zu einer größeren Verkehrsbeeinträchtigung kam es hierbei nicht. Nach ärztlicher Versorgung konnte der Geschädigte die Unfallstelle wieder verlassen. Den Schaden schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 28.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

Fahrstreifenwechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrstreifen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis