Polizei beanstandet Lastwagen auf der Autobahn

Ohne entsprechende Fahrerlaubnis und viel zu lange am Steuer von Lastwagen saßen zwei Kraftfahrer, die auf der A8 von der Polizei kontrolliert wurden.

An der Tank- und Rastanlage Burgauer See kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm einen türkischen Sattelzug. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden auch die Lenk- und Ruhezeiten aus dem digitalen Tachografen ausgelesen. Hierbei stellten die Schwerverkehrs-Kräfte bei dem 45-jährigen türkischen Berufskraftfahrer fest, dass er in den letzten vier Wochen mehrfach die notwendige Ruhezeit teils um bis zu fünf Stunden verkürzt hatte. Dafür musste der Fahrer vor Ort eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.

Sattelzug-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war am Sonntagnachmittag ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf der A8 unterwegs. Nahe Leipheim kontrollierten Kräfte der Autobahnpolizei Günzburg den Lastwagenfahrer. Da der Mann lediglich im Besitz der Führerscheinklasse BE war, wird gegen ihn nun ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sattelzug durfte erst durch den herbeigerufenen Ersatzfahrer bewegt werden. (GZ)