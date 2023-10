Polizei ermittelt wegen Unfallflucht in Jettingen-Scheppach

Eine unbekannte Person kracht in Jettingen-Scheppach auf einem Hotelparkplatz in ein Auto. Dabei wird das Heck beschädigt. Der Fahrer flüchtete.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober wurde ein grauer Ford Tourneo, der auf dem Parkplatz des Hotels in der Robert-Bosch-Straße in Scheppach abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug am Heck angefahren. Das teilte die Polizeiinspektion Burgau in einer Pressemitteilung mit. Bei dem Unfall entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Burgauer Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)