Polizei kontrolliert Autofahrer und stellt Drogenkonsum fest

Ein 22-jähriger Autofahrer wird von einer Streife in Jettingen kontrolliert. Was dabei herauskommt, wird für den jungen Mann schwerwiegende Konsequenzen haben.

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Autofahrers, die von einer Streife der Polizeiinspektion Burgau am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Jettingen durchgeführt wurde, konnten Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Die Polizeibeamten fanden im Fahrzeug Betäubungsmittel und stellten es sicher. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit nachgelagertem Fahrverbot. (AZ)