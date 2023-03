Polizei stoppt Alkoholfahrt eines 19-Jährigen in Jettingen-Scheppach

Vor allem für Fahranfänger wird es teuer, wenn sie alkoholisiert am Steuer eines Fahrzeugs sitzen. In Jettingen-Scheppach stoppte die Polizei einen 19-Jährigen.

Alkohol im Straßenverkehr hat für einen 19-jährigen Autofahrer ein hohes Bußgeld mit Fahrverbot als Konsequenz. Am Donnerstagabend kam er gegen 22 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach. Beamte der Polizeiinspektion Burgau stellten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch fest. Ein Test verlief positiv. (AZ)