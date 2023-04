Polizei stoppt an der A8 unter Drogeneinfluss stehenden Paketfahrer

Bei einer Kontrolle auf der A8 bei Jettingen-Scheppach führt die Polizei einen Drogenvortest durch. Ein 22-Jähriger gibt zu, Marihuana konsumiert zu haben.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten Dienstagnacht an der A8 den Fahrer eines Kleintransporters, der mit seinem Fahrzeug auf dem Weg nach München war. Laut Polizeiangaben stellten die Verkehrspolizisten bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit des 22-jährigen Niederländers eindeutige Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Der Paketfahrer zeigte sich kooperativ, gab den Drogenkonsum zu und war mit einem freiwilligen Schnelltest einverstanden.

Freiwilliger Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht

Wie die Verkehrspolizei Günzburg mitteilte, bestätigte der Schnelltest den Verdacht und zeigte eine Beeinflussung durch THC an. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. Wird der Beweis durch die Blutprobe erbracht, erwartet den Mann ein Bußgeld in mindestens mittlerer dreistelliger Höhe sowie mindestens ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)