Polizei stoppt Autofahrer mit Drogen im Blut

Weil er Drogen konsumiert hatte und danach Auto fuhr, muss ein 23-Jähriger eine Zeit lang den Führerschein abgeben.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Burgau kontrollierte am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Konrad-Adenauer-Straße in Jettingen einen 23-jährigen Autofahrer. Der Mann zeigte Merkmale eines vorausgegangenen Drogenkonsums. Ein durchgeführter Schnelltest verlief positiv, die Polizeibeamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Der junge Mann hat nun laut Polizei ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. (AZ)