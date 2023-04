Polizeibeamte verhindern auf der A8 einen drohenden Unfall

Der Aufmerksamkeit einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg ist es zu verdanken, dass ein möglicher Unfall verhindert werden konnte.

Eine flatternde Stoßstange am Heck eines rumänischen Sattelzuges weckte die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten, die nachts bei einem Einsatz auf der A8 unterwegs waren. Als die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg zwischen Burgau und Zusmarshausen in der Dienstagnacht gerade einen Gegenstand von der Fahrbahn entfernten, fuhr der Lkw an ihnen vorbei. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und hielten es schnellstmöglich an. Dies geschah laut Polizei zur rechten Zeit, da die schwere Heckstoßstange des Sattelzuges nur noch von einem dünnen Kabelbinder und den Kabeln der Heckbeleuchtung gehalten wurde. Es war eine Frage der Zeit, wann die schwere Stoßstange das nächste Hindernis auf der Autobahn gewesen wäre. Gegen den 36-jährigen Rumänen wurde eine Anzeige wegen der vorliegenden Verkehrsordnungswidrigkeit erstellt, da er den Sattelzug bewusst mit loser Stoßstange gefahren war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich angeordnet. (AZ)