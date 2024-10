Polizeilich gesucht und auf Drogen: Mann darf nicht weiterfahren

Verkehrspolizisten aus Günzburg haben am Sonntag den 26-jährigen Fahrer eines Kleintransporters auf der A8 kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zur Klärung seines aktuellen Wohnsitzes polizeilich gesucht wurde. Weiter stand der Kleintransporter-Fahrer nach Angaben der Beamten augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was ein Drogenschnelltest bestätigte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)

