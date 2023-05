Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein Mann will auf dem Radweg Pferdeäpfeln ausweichen und stürzt. Danach muss er mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus.

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer den Radweg an der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach in nördliche Richtung. Aufgrund auf dem Radweg liegender Pferdeäpfel wich der Radfahrer aus und wechselte auf die Fahrbahn. Bei der Auffahrt auf die Straße stürzte er. Da er laut Polizei keinen Sicherheitshelm trug, zog sich der Mann eine starke Kopfverletzung zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. (AZ)