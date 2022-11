Raser fährt mit 165 Stundenkilometern über eine Kreuzung

Fast 100 Stundenkilometer zu schnell war ein Autofahrer auf der Umgehung von Jettingen-Scheppach. Die Polizei blitzte dort in einer 70er-Zone.

Als "verantwortungslose Geschwindigkeitsüberschreitungen" beschreibt die Verkehrspolizei Neu-Ulm das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung nahe Jettingen-Scheppach. Am Donnerstagabend führten die Polizeikräfte an der Staatsstraße 2025 eine Messung durch. Der Blitzer wurde an der sogenannten Schöneberger Kreuzung aufgestellt. Dort ist die Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer begrenzt. Trotz des einsetzenden Regens waren innerhalb von knapp drei Stunden Messzeit von 127 durchfahrenden Fahrzeugen 24 zu schnell unterwegs. Dies entspricht einer Quote von fast 19 Prozent.

Drei Fahrverbote für Raser in Jettingen-Scheppach

Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 165 Stundenkilometern. Dieser Fahrer muss mit einem Bußgeld im oberen dreistelligen Bereich, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Zwei weitere Personen fuhren so schnell, dass ihnen ebenfalls ein Fahrverbot droht. Da vor nicht allzu langer Zeit bereits ein ähnliches Ergebnis an dieser Stelle erzielt wurde, wird zeitnah eine weitere Messung erfolgen. (AZ)