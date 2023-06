Rentner fährt in Jettingen ungebremst in ein parkendes Fahrzeug

Mit leichten Verletzungen hat ein 79-jähriger Autofahrer einen selbst verursachten Unfall überstanden.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden ereignete sich am Montagvormittag in Jettingen. Gegen 10 Uhr war ein 79-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Burgau unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache stieß er ungebremst gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Pkw des Unfallverursachers wurde auf die Seite geworfen, das angefahrene Fahrzeug auf den davor geparkten Pkw aufgeschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (AZ)