Ritter Rost feiert Premiere in Jettingen

Mit tosendem Applaus und strahlenden Kinderaugen endete am vergangenen Wochenende die ausverkaufte Vorstellung von „Ritter Rost und das Gespenst“ in Jettingen – eine liebevoll inszenierte Aufführung, die Jung und Alt gleichermaßen begeisterte. Die Bühne verwandelte sich in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer, Musik und Magie, in der die bekannten und geliebten Charaktere der erfolgreichen Kinderbuch- und Musicalreihe zum Leben erwachten.

Im Mittelpunkt stand natürlich Ritter Rost, der mit seinem charmanten Tollpatsch und seinem rostigen Mut erneut die Herzen der Zuschauer eroberte. Begleitet von Burgfräulein Bö und dem frechen Drachen Koks, stellte er sich dem geheimnisvollen Gespenst, das für allerlei Wirbel sorgte. Die Inszenierung von Julia Endrös überzeugte nicht nur durch ihre detailverliebte Ausstattung und humorvolle Dialoge, sondern vor allem durch die mitreißende Live-Musik der Band der Musikschule Mindeltal, die den Saal zum Beben brachte. Die musikalischen Highlights wurden vom begeisterten Kinderchor getragen, dessen Stimmen voller Energie und Spielfreude die Atmosphäre verzauberten.

Die Darstellerinnen und Darsteller brillierten in ihren Rollen und schafften es, die Magie der Ritter-Rost-Welt authentisch und lebendig auf die Bühne zu bringen. Besonders beeindruckend war die Interaktion mit dem jungen Publikum, das nicht nur zuschaute, sondern aktiv mitfieberte, lachte und sang. Die Vorstellung wurde zu einem Fest der Fantasie, das weit über eine gewöhnliche Kinderaufführung hinausging. Der musikalische Leiter Christian Weng dankte Stefanie Caristo (Choreographie) und Pauline Walcher (Kostüme) für ihre tolle Arbeit hinter den Kulissen.

Wer das Spektakel in Jettingen verpasst hat, bekommt am kommenden Wochenende die Gelegenheit, Ritter Rost und das Gespenst in Zusmarshausen zu erleben. Karten gibt es im Vorverkauf bei achtung-kultursommer.de. Eines ist sicher: Diese Aufführung ist ein musikalisches Erlebnis, das noch lange nachklingen wird.

