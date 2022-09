Rollerfahrer beschädigt in Jettingen ein Auto und flieht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Jettingen einen jungen Rollerfahrer. Der hatte ein Auto angefahren und war dann geflüchtet.

Eine junge Autofahrerin bog laut Polizei am Mittwoch um 16.15 Uhr in Jettingen von der Uhlandstraße in die Krankenhausstraße ein und hielt am rechten Straßenrand. Der Fahrer eines nachfolgenden Rollers bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf ihren grauen Astra auf. Der Rollerfahrer fiel nach links auf die Straße, stand wieder auf und fuhr davon.

Durch den Aufprall des Zweirads wurde die hintere Stoßstange des Autos auf der linken Seite zerkratzt. Die Reparaturkosten werden auf etwa 400 Euro geschätzt. Auch der Roller müsste beschädigt sein. Die Autofahrerin beschreibt den Rollerfahrer als etwa zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er trug einen schwarzen Helm. Zeugen des Unfalles können sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 melden. (AZ)