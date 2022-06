Rosentag: Am Samstag ist Jettingen aufgeblüht

Am Wochenende fand in Jettingen der 15. Rosentag statt. Warum die Beliebtheit des Marktes ungebrochen ist - und von Rosen, anderen Blumen und schönen Dingen.

Sommer, Sonne und viele, viele Rosen: Am Samstag fand er wieder statt, der Jettinger Rosentag, zum 15. Mal. Zwei Jahre in Folge gab es ihn nicht. Corona eben. Und dennoch oder vielleicht gerade deswegen: Der Jettinger Marktplatz und die Hauptstraße waren bestens besucht. Vielleicht waren es sogar mehr Besucherinnen und Besucher, Rosenliebhaber und Blumenfreundinnen als in den Jahren zuvor? Gezählt hat das niemand. Aber die Resonanz war vielversprechend.

Beim Jettinger Rosentag steht natürlich die Rose im Mittelpunkt. Das Spazieren entlang der weißen Pavillons ist für all diejenigen obligatorisch, die sich einen Überblick verschaffen wollen über Kunsthandwerk und Töpferwaren und all die anderen schönen Dinge, sei es für Haus oder Garten, die gefallen. „Genießen Sie es, die Momente und die netten Gespräche“, hatte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm bei der Eröffnung aufgefordert, während die jungen Musikerinnen und Musiker des Musikzentrums Mindeltal unter der Leitung von Christian Weng sommerlichen Swing verbreiteten.

Rosenproduzenten kommen aus Gundelfingen und aus Ulm-Eggingen

Aber zurück zur Rose, die ja bekanntlich die Königin der Blumen ist. Warum eigentlich? Und warum ist der Jettinger Rosentag häufig so gut besucht? „Die Rose ist die Blume, die am längsten und am meisten blüht“, betont Anton Wohlhüter von Garten-Land Wohlhüter aus Gundelfingen. Im Internet könne man ihren Duft nicht vermitteln. Man müsse flanieren können. Wohlhüter ist mit der Baumschule Braun aus Ulm-Eggingen einer der beiden Rosenproduzenten, die beim Jettinger Rosentag schon immer dabei sind. Hanspeter Keller von der Baumschule erklärt: Besonders beliebt seien derzeit die Sorten „Leonardo da Vinci“ und „Hansestadt Rostock“, aber auch die alten oder die englischen Sorten. Manchen Menschen wiederum sei die Art egal. Die Rose müsse gefallen und blühen. Die Zucht sei aufwendig und mit viel Handarbeit verbunden. „Aber die Rose ist es wert“, fügt Keller hinzu.

Seit jeher gehört sie zum Jettinger Rosentag: Die Rosenbowle des Jettinger Krippenvereins, zubereitet nach einem Geheimrezept mit frischen Rosenblättern und Erdbeeren. Foto: Peter Wieser

Seit vielen Jahren ist auch Kathrin Simonazzi mit Töpferwaren aller Art aus ihrem „Stadl-Atelier“ in Scheppach dabei. „Es ist das Flair, das den Jettinger Rosentag ausmacht, und es gibt nur ausgesuchte Stände und keinen Ramsch“, sagt sie. Ähnlich sieht es Annelore Luible: Sie sei mit ihren Aquarellen und Bildern aus Acryl schon hier seit sie denken könne, verrät die Malerin aus Jettingen. Neu dagegen ist „Blümlii“, das Blumengeschäft aus Burgau. Es sei schon spannend, das erste Mal beim Jettinger Rosentag vertreten zu sein, erklärt Blümlii-Mitarbeiterin Nicole Haltmayer. „Das Schöne dabei ist: Man ist mitten unter den Leuten unter freiem Himmel.“

Viele Gründe sprechen für einen Besuch des Rosentags in Jettingen

Der Rosentag sei einer der schönsten Märkte im Jahr und man treffe immer nette Leute, sind sich Sonja Schäffler aus Haldenwang und Stephanie Schuster aus Hafenhofen einig, die, wie sie sagen, jedes Mal, wenn er stattfindet, nach Jettingen kommen. Neben den Rosen und Blumen, sei vor allem das Handwerk, das es hier gebe, der Grund. Manche der Besucherinnen und Besucher kommen ganz gezielt und mit ganz bestimmten Vorstellungen, wie die Burgauerin, die ein Rosenstämmchen mit nach Hause nehmen möchte. „Ich liebe die Rose.“ Sie sei nun eben einmal „die Blume“, die man mit dem Näschen so schön erschnuppern könne, fügt sie lachend hinzu.

Neben Seifen, die nach Rosen riechen, oder Dekoartikel und vielem anderen, was an diese Blume erinnert, durfte am Samstag noch etwas nicht fehlen: Die Rosenbowle des Jettinger Krippenvereins, zubereitet nach einem Geheimrezept mit frischen Rosenblättern und Erdbeeren: „Die beste beim Jettinger Rosentag“, hatte Martina Brand am Samstag scherzend bemerkt. Nun ja, die Krippenfreunde-Rosenbowle war zwar die Einzige, die aber gehört genauso zum Rosentag, wie der Rosentag zu Jettingen. Dann darf sie auch die Beste sein, ob mit oder ohne Alkohol.