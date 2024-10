Sachbeschädigung am Jettinger Bahnhof: VW Golf über Nacht beschädigt

In Jettingen-Scheppach ermittelt die Polizei nach einem Fall von Sachbeschädigung. Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr stellte ein 26-Jähriger seinen schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz am Bahnhof in Jettingen ab. Als der Mann am nächsten Morgen gegen 6.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Motorhaube zerkratzt, das VW-Logo vorn beschädigt und das vordere Kennzeichen verbogen wurde. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Burgau unter 08222/96900 zu melden. (AZ)

-