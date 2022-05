Jettingen-Scheppach

Sattelzug fährt in Schlangenlinien auf der A8

Die Polizei stoppt bei Jettingen-Scheppach den Fahrer eines Sattelzugs, der in Schlangenlinien auf der A8 unterwegs war.

In der Nacht auf Sonntag ist ein Sattelzug auf der A8 in Richtung München im Bereich Jettingen-Scheppach in Schlangenlinien gefahren. Bei der Kontrolle des 50-jährigen Fahrers stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Lkw-Fahrer ist mit fast zwei Promille auf der A8 unterwegs Wie die Polizei mitteilt, wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

