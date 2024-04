Jettingen-Scheppach

18:00 Uhr

Nachruf auf Hermann Bigelmayr: Die Kunst war sein Lebenselixier

Plus Im gesamten Landkreis Günzburg hat der Bildhauer Hermann Bigelmayr seine künstlerischen Spuren hinterlassen. Jetzt ist der Künstler aus Freihalden gestorben.

Von Heike Schreiber

Als Holzbildhauer war er ein Meister. Ob er mit seinem Schnitzeisen aus Ahorn, Eiche oder Linde hauchzarte Rosenblätter oder filigrane Weizenkörner zum Leben erweckte, Hermann Bigelmayr aus Freihalden beherrschte sein Handwerk. Sein Markenzeichen waren aufsehenerregende Großplastiken, die in der Mehrzahl überdimensionale Getreide- oder Grashalme darstellen. Auch im Landkreis Günzburg sind sie an vielen Orten zu sehen. Die Kunst war für ihn weit mehr als ein Beruf, es war seine Berufung, seine Leidenschaft, sein Lebenselixier. Seinen stets humorvoll verkündeten 100-Jahres-Plan hat der Bildhauer nicht mehr zu Ende bringen können. Nach langer Krankheit ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau Barbara sowie einen Sohn und eine Tochter.

Hermann Bigelmayr wurde 1958 in Jettingen geboren und wuchs in Freihalden auf. Die Grundlagen für seine Kunstfertigkeit legte er schon in seiner Jugend, mit gerade mal 15 Jahren verließ er die Heimat Richtung Oberammergau. Von 1973 bis 1976 absolvierte er eine Ausbildung an der Berufsfachschule für Holzbildhauer. Es folgte ein sechsjähriges Studium an der Kunstakademie München, das Bigelmayr im Alter von 24 Jahren als Meisterschüler von Professor Hans Ladner mit dem Bildhauer-Diplom abschloss.

